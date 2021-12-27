В Рязанской области с 1 января вырастет плата за детский сад

В Рязанской области изменится размер родительской платы за нахождение ребёнка в детском саду. Постановление регионального правительства опубликовал сайт органа.

Максимальный размер платы будет отличаться в зависимости от районов. В частности, в Рязани он составит 2229 рублей за ребёнка в месяц.

В Сасове и Скопине — 1845 рублей, в Касимове — 1776 рублей в месяц.

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Жителям Рязанского района придётся платить ежемесячно по 2134 рубля, Касимовского — 1730 рублей.

В основном размер оплаты в муниципалитетах Рязанской области составит 1500 рублей.

Меньше всего в Михайловском районе — 1383 рубля.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. Полный текст документа здесь.