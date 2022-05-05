В Рязанской области вынесен обвинительный приговор похитителям топлива из трубопровода

Рыбновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Рязань – Москва.

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В 2021 г. сотрудниками УФСБ России по Рязанской области при содействии работников управления безопасности АО «Транснефть–Верхняя Волга» в Рыбновском районе Рязанской области была обнаружена и ликвидирована криминальная врезка в МНПП. Хищение нефтепродукта осуществлялось через отвод протяженностью около 3 км., проложенный от врезки в МНПП к хозяйственной постройке на территории промзоны на окраине г. Рыбное. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На месте был обнаружен полуприцеп на колесной основе с цистерной вместимостью 20 тонн, частично заполненной похищенным нефтепродуктом.

Правоохранительными органами установлена причастность к хищению дизельного топлива 5 злоумышленников. Причиненный материальный ущерб АО «Транснефть–Верхняя Волга» составил более миллиона рублей.

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В апреле 2022 г. Рыбновский районный суд г. Рязани признал 2 фигурантов уголовного дела виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 215.3 и п. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Приговором суда назначено наказание сроком три года лишения свободы условно.

Уголовное дело в отношении остальных участников преступной группы в настоящее время рассматривается судом.