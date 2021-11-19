0.4 C
Рязань
Пятница, 19 ноября, 2021
spot_img
На главнуюКоронавирус

В Рязанской области выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусом

Александр Ильин

В пятницу, 19 ноября, в Рязанской области выявлено 260 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 21. Пациентов, справившихся с болезнью, — 82. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1757 человек, общее число случаев заражения — 52 805.

Темп прироста за сутки составил 0.49%. Показатель заболеваемости в регионе — 4708.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6302.5 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 37 156 случаев заражения (всего 9 257 068), умерло пациентов — 1254 (всего 261 589).

В Рязанской области выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусом

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,826ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать