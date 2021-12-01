В Рязанской области выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусом

В среду, 1 декабря, в Рязанской области выявлено 230 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 20. Пациентов, справившихся с болезнью, — 496. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1988 человек, общее число случаев заражения — 55 721.

Темп прироста за сутки составил 0.41%. Показатель заболеваемости в регионе — 4968.6 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6583.4 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 32 837 случаев заражения (всего 9 669 718), умерло пациентов — 1226 (всего 276 419).