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Четверг, 2 декабря, 2021
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В Рязанской области выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом

Александр Ильин

В четверг, 2 декабря, в Рязанской области выявлено 225 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 20. Пациентов, справившихся с болезнью, — 512. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2008 человек, общее число случаев заражения — 55 946.

Темп прироста за сутки составил 0.4%. Показатель заболеваемости в регионе — 4988.6 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6606.1 на 100 тысяч населения.

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В России за сутки выявили 33 389 случаев заражения (всего 9 703 107), умерло пациентов — 1221 (всего 277 640).

В Рязанской области выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом

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