В Рязанской области выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусом

В пятницу, 10 декабря, в Рязанской области выявлено 217 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 19. Пациентов, справившихся с болезнью, — 461. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2163 человека, общее число случаев заражения — 57 716.

Темп прироста за сутки составил 0.38%. Показатель заболеваемости в регионе — 5146.4 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6778.8 на 100 тысяч населения.

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В России за сутки выявили 30 873 случая заражения (всего 9 956 679), умерло пациентов — 1176 (всего 287 180).