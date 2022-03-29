В Рязанской области введут бесплатные уроки плавания для школьников 1-4 классов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального правительства 29 марта сообщил, что в регионе введут бесплатные уроки плавания для школьников 1-4 классов.

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Ранее поручение проработать вопрос организации бесплатных занятий в бассейнах для детей был дан правительству. В его исполнение создана и разработана межведомственная программа «Плавание для всех», к её реализации присоединились региональные Минспорт и Минобр. Глава региона отметил, что все оставшиеся вопросы для того, чтобы программа реально заработала, нужно решить оперативно и грамотно. Он добавил, что в Рязанской области создана современная спортивная инфраструктура, её необходимо использовать по максимуму. Занятия по плаванию введут везде, где есть ФОКи с бассейнами. Для каждой образовательно организации составят графики проведения занятий.

– Плавание – это здоровье наших детей, их гармоничное физическое развитие. Нужно стремиться к тому, чтобы все дети в нашем регионе умели плавать с самих ранних лет, — подчеркнул губернатор.

Любимов также добавил, что важный вопрос – обеспечение безопасности детей на воде. Главам администраций муниципальных районов глава региона поручил скоординировать работу по организации посещения занятий по плаванию школьниками, при необходимости – их доставки в бассейны на территории своих муниципальных образований.

Отметим, что в 2022 году работа по обеспечению области спортивной инфраструктурой будет продолжена. Так, новые ФОКи появятся в Сараевском, Милославком и Скопинском районах.