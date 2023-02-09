В Рязанской области впервые составят рейтинг эффективности представителей муниципальной власти

Эффективность работы представителей муниципальной власти в Рязанском регионе впервые будут измерять в количественных показателях. О составлении рейтинга сообщила зампред областного правительства Юлия Швакова.

Такой механизм должен способствовать объективной оценке и поиску точек роста. Цель – повышение эффективности деятельности власти и, соответственно, качества жизни людей.

Распоряжение о составлении рейтинга дал губернатор Павел Малков.

Позиция в списке будет определяться по нескольким показателям, например:

— уровень зарплаты и безработицы,

— развитие предпринимательства,

— развитие социальной сферы,

— рост производства промышленной продукции и сельского хозяйства,

— бюджетная дисциплина,

— благоустройство,

— число жалоб жителей.

По окончании квартала, полугодия, 9 месяцев и года будут подводиться итоги по всем показателям. Эта работа и её результаты будут находиться на личном контроле Юлии Шваковой.

В конце 2022 года в Рязанской области распоряжением губернатора принят перечень показателей, по которым оценивается деятельность исполнительных органов по обеспечению экономического роста:

— индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях,

— объём промышленного экспорта,

— объём отгруженных товаров собственного производства,

— объём инвестиций,

— оборот розничной торговли,

— количество занятых в сфере МСП и другие показатели.