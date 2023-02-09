В Рязанской области впервые составят рейтинг эффективности представителей муниципальной власти

Эффективность работы представителей муниципальной власти в Рязанском регионе впервые будут измерять в количественных показателях. О составлении рейтинга сообщила зампред областного правительства Юлия Швакова.
Такой механизм должен способствовать объективной оценке и поиску точек роста. Цель – повышение эффективности деятельности власти и, соответственно, качества жизни людей.
Распоряжение о составлении рейтинга дал губернатор Павел Малков.
Позиция в списке будет определяться по нескольким показателям, например:
— уровень зарплаты и безработицы,
— развитие предпринимательства,
— развитие социальной сферы,
— рост производства промышленной продукции и сельского хозяйства,
— бюджетная дисциплина,
— благоустройство,
— число жалоб жителей.
По окончании квартала, полугодия, 9 месяцев и года будут подводиться итоги по всем показателям. Эта работа и её результаты будут находиться на личном контроле Юлии Шваковой.
В конце 2022 года в Рязанской области распоряжением губернатора принят перечень показателей, по которым оценивается деятельность исполнительных органов по обеспечению экономического роста:
— индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях,
— объём промышленного экспорта,
— объём отгруженных товаров собственного производства,
— объём инвестиций,
— оборот розничной торговли,
— количество занятых в сфере МСП и другие показатели.
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