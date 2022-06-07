В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины во время окоса

По факту гибели 58-летней женщины во время окоса травы в Ряжском районе возбуждено уголовное дело, сообщает издательство «Пресса».

Трагедия произошла в селе Марчуки-2 4 июня около 13 часов. 59-летний местный житель на тракторе МТЗ-80 с роторным триммером окашивал обочину дороги на одной из улиц. По предварительной информации, в траве, где проводились работы, находилась погибшая.

– Триммер нанёс женщине многочисленные раны, в том числе травматическую ампутацию правой стопы, — рассказывает следователь по особо важным делам Скопинского МСО СУ СК РФ по Рязанской области Илья Степанов.

После ЧП женщину доставили в Ряжский ММЦ. Вечером того же дня она скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 109 УК РФ Причинение смерти по неосторожности». Ведутся необходимые следственные действия.