В Рязанской области возбудили уголовное дело о халатности в региональном минздраве

В Рязанской области прокуратура провела проверку исполнения законодательства о льготном лекарственном обеспечении граждан. Установлено, что в 2024 году региональный Минздрав не обеспечил своевременную закупку лекарств. Таким образом, люди, которым требуются жизненно необходимые препараты, были вынуждены приобретать их самостоятельно, хотя по закону они имеют право получать их бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В июле-августе 2024 года прокуроры провели выездные личные приемы в 11 медицинских учреждениях региона. Они приняли обращения от 81 человека. По каждому провели проверки. Также отмечается, что на «горячую линию» поступило 354 обращения (каждое второе удовлетворено). С июня 2024 года вскрыто 159 нарушений, внесено 84 представления, в суд направлено 32 исковых заявления на сумму свыше 740 тысяч рублей, восстановлены права 272 граждан.

Отмечается, что в этом году по инициативе прокуратуры области из регионального бюджета на закупку лекарств выделено дополнительно 200 миллионов рублей.

Следственный комитет России по Рязанской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Работа на данном направлении продолжается.