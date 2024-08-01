В Рязанской области возбудили два уголовных дела за фиктивную регистрацию мигрантов

В Рязанской области продолжают проводить мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. Возбуждено два уголовных дела в отношении жителей Рязани и Скопина, которые за деньги фиктивно регистрировали мигрантов, сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

За сутки выявлено 21 административное нарушение. Составлено 19 протоколов в отношении иностранных граждан за нарушение правил пребывания в России и 2 протокола в отношении работодателей за незаконное привлечение к труду мигрантов.

Также задержан находящийся в международном розыске мигрант, обвиняемый в мошенничестве на территории иностранного государства.