В Рязанской области вернули в сельхозоборот 4 га неиспользуемых земель

С начала года в Рязанской области вернули в сельскохозяйственный оборот 4 га неиспользуемых земель. Об этом сообщил сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, специалисты которого проводят соответствующую работу.

— По состоянию на 5 августа 2024 года должностными лицами ведомства проведено 1601 контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которых выявлено более 71,4 тыс. га сельскохозяйственных земель, где собственниками нарушались требования земельного законодательства. Основная часть нарушений связана с неиспользованием земель по целевому назначению и не проведением мероприятий по борьбе с сорной порослью и древесно-кустарниковой растительностью, — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, на неиспользуемых сельскохозяйственных землях в Рыбновском, Спасском, Рязанском и Александро-Невском районах зафиксированы несанкционированные свалки твердых коммунальных, строительных отходов на общей площади 0,95 га.

Должностными лицами ведомства в ходе выездного обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного вблизи с. Дубровичи Рязанского района Рязанской области выявлено захламление строительными и бытовыми отходами. Общая площадь захламления составила 103 кв. м. По данному факту собственнику выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры, направленные на использование земельных участков по целевому назначению.

Всего с начала текущего года по результатам контрольно-надзорной деятельности Управлением Россельхознадзора правообладателям неиспользуемых земельных участков объявлено 1049 предостережений о недопустимости нарушения требований земельного законодательства и предложено принять меры по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот.