В Рязанской области в прошлом году построили 805 тысяч квадратных метров жилья

В Рязанской области в 2022 году построили жилья на 6,4% больше, чем в 2021 — 805 тысяч квадратных метров. Таковы данные Рязаньстата.

В городах ввели в эксплуатацию 59% всех жилых домов, в сельской местности — 41%. По объёмам лидерами стали Рязань, Рязанский, Спасский и Рыбновский районы. Это объясняется близостью к областному центру.

В целом в сельских территориях объём строительства жилья увеличился на 14% до 327 тысяч квадратных метров.

Немногим больше половины построенного жилья — это многоквартирные дома. В последние годы наметилась тенденция к росту доли малоэтажного строительства: 52% построенных домов имеют 3 этажа.