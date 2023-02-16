Четверг, 16 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области в обязательных работах задействовано больше 120 осуждённых

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Фото пресс-службы УФСИН по Рязанской области

За прошлый год в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН по Рязанской области поступило свыше 500 приговоров к обязательным работам. Такое наказание отбывают больше 120 осуждённых.

Чаще всего обязательные работы назначаются по статье об управлении ТС в состоянии опьянения. Сейчас в регионе в обязательных работах задействован 121 осуждённых, в Рязани — 45. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Рязанской области.

Большинство осуждённых в областном центре отбывает наказание в Дирекции благоустройства. Также осуждённые трудятся в городских больницах №5, 10, 11 и БСМП.

За минувший год на исполнение в уголовно-исполнительную инспекцию по Рязанской области поступило 518 приговоров к обязательным работам, из них 3 – на несовершеннолетних лиц.

В Рязанской области в обязательных работах задействовано больше 120 осуждённых
В Рязанской области в обязательных работах задействовано больше 120 осуждённых

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