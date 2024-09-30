В Рязанской области в конце сентября зацвели вишня, сирень и груша

В Рязанской области продолжают цвести деревья. Об этом рязанцы рассказывают в социальных сетях.

Так в Telegram-канале «Рязань» появился пост о цветущей вишней. В комментариях под ним выложили фотографию груши, на которой также появились цветы, и сирени, усыпанной характерными метелками.

Напомним, чуть больше недели назад рязанцы тоже делились в соцсетях фотографиями цветущих деревьев. Причем случилось это накануне наступления ночных заморозков. Однако деревья по-прежнему продолжают удивлять рязанцев.