Понедельник, 30 сентября, 2024

В Рязанской области в конце сентября зацвели вишня, сирень и груша

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/rzncity

В Рязанской области продолжают цвести деревья. Об этом рязанцы рассказывают в социальных сетях.

Так в Telegram-канале «Рязань» появился пост о цветущей вишней. В комментариях под ним выложили фотографию груши, на которой также появились цветы, и сирени, усыпанной характерными метелками.

Напомним, чуть больше недели назад рязанцы тоже делились в соцсетях фотографиями цветущих деревьев. Причем случилось это накануне наступления ночных заморозков. Однако деревья по-прежнему продолжают удивлять рязанцев.

В Рязанской области в конце сентября зацвели вишня, сирень и груша
В Рязанской области в конце сентября зацвели вишня, сирень и груша

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