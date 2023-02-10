В Рязанской области в январе родились Серафим и Серафима

ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало, какие имена рязанцы давали своим детям в январе 2023 года.

Среди самых популярных мужских имён в первом месяце года значатся: Александр, Артём, Дмитрий, Матвей, Михаил, Кирилл, Тимофей, Максим, Марк, Илья.

Для девочек чаще всего выбирали такие имена: Мария, Анна, Александра, София, Арина, Валерия, Полина, Вероника, Дарья, Василиса.

Некоторые родители стараются назвать детей редкими и не самыми популярными сейчас именами. Среди них: Богдан, Всеволод, Вячеслав, Захар, Макар, Платон, Савелий, Святослав, Серафим, Юрий.

Для девочек редкими стали: Аксинья, Антонина, Виолетта, Злата, Златослава, Зоя, Лада, Любава, Серафима, Ярослава.