Пятница, 10 февраля, 2023
7info

В Рязанской области в январе родились Серафим и Серафима

На главнуюНовости Рязани
Изображение от studioredcup на Freepik

ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало, какие имена рязанцы давали своим детям в январе 2023 года.

Среди самых популярных мужских имён в первом месяце года значатся: Александр, Артём, Дмитрий, Матвей, Михаил, Кирилл, Тимофей, Максим, Марк, Илья.

Для девочек чаще всего выбирали такие имена: Мария, Анна, Александра, София, Арина, Валерия, Полина, Вероника, Дарья, Василиса.

Некоторые родители стараются назвать детей редкими и не самыми популярными сейчас именами. Среди них: Богдан, Всеволод, Вячеслав, Захар, Макар, Платон, Савелий, Святослав, Серафим, Юрий.

Для девочек редкими стали: Аксинья, Антонина, Виолетта, Злата, Златослава, Зоя, Лада, Любава, Серафима, Ярослава.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации