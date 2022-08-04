В Рязанской области в июле родились Анисия, Богдан, Снежанна и Сава.

Главное управление областного ЗАГС назвало самые популярные и самые редкие имена, которые давали рязанцы своим детям в июле.

Среди редких имён для девочек – Аврора, Анисия, Злата, Майя, Марианна, Снежанна, Таисия и Ульяна.

Редкие мужские имена – Аркадий, Богдан, Георгий, Карл, Роберт, Родион, Ростислав и Сава.

Наиболее часто в нашем регионе называли именами:

мальчиков — Иван, Михаил, Артём, Матвей, Александр, Тимофей, Максим, Никита, Сергей и Кирилл;

девочек — Анастасия, Полина, Анна, Варвара, Виктория, Мария, Ева, Алиса, Кира и Елизавета.