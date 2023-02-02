В Рязанской области в 2022 году создали больше 400 мест для трудоустройства осуждённых к принудительным работам

В Управлении ФСИН по Рязанской области 1 февраля подвели итоги работы за прошлый год. По словам начальника Управления Александра Комкова, в регионе создано больше 400 мест для размещения и трудоустройства осуждённых к принудительным работам.

В ходе доклада об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности ведомства Александр Комков напомнил, что такую задачу перед регионами ставил президент Владимир Путин.

В расширенной коллегии регионального УФСИН участвовали вице-губернатор Артём Бранов, главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов, руководители правоохранительных органов региона, Академии ФСИН России и главы подведомственных учреждений.

Артём Бранов от имени Павла Малкова поблагодарил сотрудников УФСИН за ответственную работу. Вице-губернатор отметил, что создание новых рабочих мест и выпуск востребованной продукции способствует развитию экономики региона и ресоциализации осуждённых. На территории исправительных учреждений проводятся образовательные мероприятия, оказывается социальная помощь.

Артём Бранов: «Много направлений работы и планов развития. Со своей стороны правительство Рязанской области готово поддержать дальнейшее конструктивное сотрудничество по всем значимым вопросам»

В 2022 году учреждения выпустили продукции более чем на 300 млн рублей. Основную долю занимает швейное производство – это одеяла, спецодежда, постельное бельё, матрасы. Выпускают продукцию в отраслях металло- и деревообработки, в том числе мебель. В селе Шумашь на базе ГК «Зелёный Сад» в прошлом году создан УФИЦ-3, также появился УФИЦ в Касимовском районе. Всего к оплачиваемому труду на базе исправительных центров привлечено 1705 осуждённых.

На коллегии обсудили обеспечение правопорядка и взаимодействие всех правоохранительных органов. Наиболее отличившихся сотрудников ведомства наградили, в том числе знаком губернатора Рязанской области «За усердие».