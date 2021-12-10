В Рязанской области в 2022 году по нацпроекту отремонтируют 187 км дорог

По национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» в следующем году в Рязанской области отремонтируют более 187 км автодорог. Такая информация появилась в группе «Дороги Рязанской области».

Ремонт в рамках нацпроекта проведут в 11 районах региона. Продолжится работа на важных объектах, в том числе будут ремонтировать дорогу Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов и Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское.

В перечень также вошли 10 улиц Рязани. Подробнее со списком улиц, на которых запланирован ремонт, можно ознакомиться по ссылке.