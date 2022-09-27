Вторник, 27 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области в 2021 году в детских садах трудились 4,9 тысячи педагогических работников

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Изображение от pressfoto на Freepik

Сегодня, 27 сентября, в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. В Рязанской области в прошлом году в детских садах трудились 4,9 тысячи педагогических работников.

Как сообщает Рязаньстат, 99,7% педагогов в дошкольных учреждениях – женщины.

В 2021 году в Рязанской области по программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми работало 399 организаций, 309 из них – это детские сады. Число воспитанников составило 46,2 тысячи детей.

Почти половина – 49,6% – всех дошкольных работников и воспитателей имеют стаж работы свыше 20 лет.

Больше всего в дошкольных учреждениях педагогов старше 45 лет – 2406 человек.

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