В Рязанской области увеличат бюджет программы поддержки местных инициатив. Об этом во время визита в Скопин рассказал активистам врио губернатора Павел Малков.

Встреча прошла в сквере Шахтеров, благоустроенном в рамках региональной программы поддержки местных инициатив, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Для увековечения памяти шахтёров в сквере из бюджета выделено более 2 миллионов рублей. Проведена расчистка территории от старых деревьев и кустарников, выполнена планировка сквера с укладкой дорожек из тротуарной плитки, посеян газон и высажены кустарники. Установлены наружное освещение, металлическое ограждение, лавочки, урны, декоративные вазоны. Кроме того, в сквере возведена памятная скульптура скопинским шахтерам, обустроена входная группа.

Павел Малков отметил, что о продлении программы поддержки местных инициатив спрашивают многие жители региона.

«Я вижу, что программа прекрасно работает. Считаю, что ее нужно развивать, увеличивать объемы бюджетных средств. Когда в работу вовлечены жители, результат получается совсем другим. И качество выше, и сами люди иначе относятся к благоустроенным территориям, чувствуя свою сопричастность», — подчеркнул Малков.

На встрече с депутатами и активом г. Скопина и Скопинского района обсуждались вопросы ремонта дорог регионального значения. Отмечено, что участки дорожного полотна, на которые поступало много жалоб жителей, будут отремонтированы. Соответствующий участок трассы «Рязань-Пронск-Скопин» — в этом году, дороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославка» — в 2023 г. Павел Малков обратился к собравшимся с просьбой контролировать качество проводимых работ.