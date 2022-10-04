В Рязанской области утвердили выплаты для добровольцев, участвующих в СВО

В Рязанской области добровольцы, участвующие в специальной военной операции в ДНР, ЛНР, на территории Украины получат денежные выплаты. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Документ вносит изменения в постановление «О Благодарственном письме, ценном подарке Губернатора Рязанской области», добавляется пункт следующего содержания:

«- граждане, зарегистрированные по месту жительства (пребывания) на территории Рязанской области, принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в составе добровольческого отряда.»

Эти люди смогут получить единовременно 114 тысяч 943 рубля. Выплаты получат не более 100 добровольцев.

Ранее такую же сумму губернатор распорядился выделить военным-контрактникам и сотрудникам Росгвардии, участвующим в СВО.