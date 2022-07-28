Татьяна Проводина

В Рязанской области утром 28 июля ожидается туман

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

В Рязанской области утром 28 июля ожидается туман.

Сегодня утром местами на территории региона прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров. Метеопредупреждение опубликовало ГУ МЧС по Рязанской области.

В ведомстве напоминают, что снижение видимости может привести к затруднению транспортного движения и повышению вероятности ДТП.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, лучше воздержаться от выхода на улицу. Пешеходом призвали быть предельно внимательными при переходе проезжих частей, а водителей – снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

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