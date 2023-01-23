В Рязанской области установили сроки весенней охоты 2023 года

Комиссия по охоте при правительстве Рязанской области установила сроки весенней охоты в регионе в 2023 году. Об этом сообщает Рыбное.нет.

Сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь в предстоящем сезоне будут одинаковыми. Область поделят на северные и южные районы.

К северным районам относятся территории Захаровского, Александро-Невского, Михайловского, Пронского, Старожиловского, Ряжского, Милославского, Кораблинского, Скопинского, Путятинского, Сапожковского. Ухоловского, Сараевского и Шацкого районов.

К южным районам относятся Касимовский, Ермишинский, Кадомский, Клепиковский, Пителинский, Рыбновский, Спасский, Сасовский, Рязанский, Чучковский и Шиловский.

На юге охоту планируют открыть с 8 апреля, на севере – с 15 апреля.