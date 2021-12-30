В Рязанской области торжественно открыли промышленный парк «Карандаш»

В среду, 29 декабря, на территории опережающего социально-экономического развития «Лесной» в Шиловском районе торжественно открыли промышленный парк «Карандаш». Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

В торжественном открытии парка приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель министра промышленности и экономического развития региона Нина Соломонова, директор управляющей компании промышленного парка «Карандаш» ООО «Девелопмент Групп» Сергей Воробьев, представители руководства Шиловского района.

Глава региона, давая старт работе промышленного парка, отметил, что проект успешно реализован благодаря нацпроекту по развитию МСП, а также сотрудничеству органов власти и бизнеса.

– Мы сделали еще один значимый шаг в работе по созданию современной производственной инфраструктуры в Рязанской области, – отметил он

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Парк «Карандаш» – результат комплексной системы мер федеральной и региональной поддержки инвесторов. Проект по созданию промышленного парка «Карандаш» появился с приданием территории п. Лесной статуса ТОСЭР. Это решение президента РФ и правительства РФ позволило формировать здесь новые и комфортные условия для жизни и работы. В Лесном активными темпами идет развитие социальной инфраструктуры, благоустройство территории, создаются новые рабочие места.

– Привлечение новых инвестиций – одна из наших важнейших задач. Надеемся, что за инвесторами, которые работают здесь, придут и другие, — отметил губернатор.

К концу 2024 года на территории парка планируется размещение не менее 7 резидентов с объемом инвестиций 757 млн рублей и созданием более 300 рабочих мест. Специализация промышленного парка – производство товаров для школы и офиса.