В Рязанской области строят и восстанавливают 15 учреждений культуры

Об этом заявила министр культуры региона Марина Кауркина.

О проведенном в региональном минкульте заседании сообщает сайт Рязанского областного правительства.

В ходе заседания Марина Кауркина отметила, что в регионе продолжается строительство и реконструкция 15 учреждений культуры в рамках национального проекта, на реализацию которого выделено свыше 850 миллионов рублей.

Уже открылись обновленные Сапожковский краеведческий музей и Дом-музей Пироговых в Рыбновском районе. На данный момент ведутся работы по модернизации 7 муниципальных библиотек.