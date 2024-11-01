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В Рязанской области столкнулись легковушка и грузовик, два человека травмированы

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Алексей Самохин

ДТП с пострадавшими произошло в Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером 31 октября на 268-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Шкода Рапид» и грузовика «МАН». По предварительным данным, 47-летняя жительница Дагестана, управлявшая легковым автомобилем, не справилась с управлением, что привело к столкновению с грузовиком, за рулем которого находился 48-летний житель Тамбова.

В результате аварии пострадали водитель и 55-летняя пассажирка легкового автомобиля. Пострадавшие обратились за медицинской помощью с различными травмами.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.

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