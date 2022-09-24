В Рязанской области столкнулись две «Лады»

24 сентября под Пронском на мокрой дороге столкнулись две отечественных легковушки. Подробности аварии публикует издательство «Пресса».

LADA Granta двигалась в сторону Рязани, а LADA XRAY — в сторону Пронска. ДТП произошло в половине девятого утра.

«Уходя от столкновения, вырулил на обочину и улетел в кювет», – сообщил водитель LADA Granta.

Мужчина уточнил, что ехал с женой. Оба они не пострадали и выбрались из машины самостоятельно.

В LADA XRAY ехали двое мужчин, они также не пострадали. Автомобиль выбросило на обочину и он завалился на бок. Водитель и пассажир сами поставили авто на колёса.

Обе машины серьёзно повреждены. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.