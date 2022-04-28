В Рязанской области стартует самая масштабная за 25 лет посевная компания

В рамках проекта Объясняем.РФ в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» состоялся прямой эфир «Весенняя посевная кампания в Рязанской области». Его провела Анастасия Чиникина, спикером выступил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин.

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Глава ведомства рассказал, что кампания этого года станет самой масштабной за последние 25 лет, поскольку ранее такие площади в Рязанской области не засеивались.

– В этом году посевные площади увеличатся ещё на 40 тыс. га, и общая площадь достигнет 1 млн 100 тыс. га. Это стало возможным благодаря планомерной работе по возвращению в оборот земель, которые были заброшены в 1990-е годы. В результате за последние 7 лет мы вернули в оборот более 200 тыс. га пашни, а площадь заброшенных полей сократилась вдвое. Работа эта будет продолжаться, и скорее всего, следующей весной посевная кампания будет ещё более масштабной, чем сегодня. В планах – довести посевные площади до 1 млн 250 тыс. га, – рассказал Борис Шемякин.

По словам министра, ресурсов для такой масштабной работы в регионе хватает – и материальных, и трудовых, и технических.

Весенние полевые работы в регионе начались с подкормки всходов озимой пшеницы и выполнены уже на 70%. По словам специалистов, растения хорошо перезимовали, сейчас погодные условия для них тоже идеальны. Все это даёт уверенность в достойном урожае.

– Аграрии подготовились к весенней кампании заблаговременно. Удобрения и топливо российские, этим обеспечены в полном объёме. Семена зерновых культур – полностью отечественной селекции, по остальным культурам доля российских семян год растёт. На этот год семенами рязанские аграрии полностью обеспечены. Отдельные хозяйства сейчас приобретают семена уже на следующую весну, 2023 года, – отметил министр.

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Говоря о сельхозтехнике, Борис Шемякин сообщил, что примерно 30% всей сельхозтехники сейчас – импортные машины, однако на данный момент запчасти к ним есть в наличии. Глава ведомства напомнил, что в Рязанской области открылась первая МТК (машинно-технологическая компания). На сегодняшний день она является одной из крупнейших в России, в ее базе – 140 единиц техники и оборудования отечественного производства. Это зерноуборочные комбайны, тракторы, погрузчики, бульдозеры, экскаваторы, грузовые автомобили с прицепами, сеялки, культиваторы.

– МТК появилась очень вовремя. Она поможет перекрыть те слабые места, которые могут возникать у сельхозпроизводителей в сегодняшних условиях, и обеспечить все производственные процессы: от посева до уборки, – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия.

По словам Шемякина, санкционное давление в сельскохозяйственной сфере, конечно, ощущается, но на продуктовую безопасность оно никак не повлияет. Угроза же уменьшения поставок семян и техники из западных стран даёт большой стимул и простор для развития отечественных производителей.

– Мы под санкциями с 2014 года. Надо видеть в этой ситуации не только трудности, но и окно возможностей. Мы брали много импортных технологий, но теперь уже многие вещи научились делать сами и будем дальше развивать их, – отметил министр.

Также Борис Шемякин рассказал, что в Рязанской области в последние годы удалось достичь рекордных показателей во многих отраслях сельского хозяйства. Помимо рекордов по зерновым и масличным культурам, был хороший рост по тепличным овощам, яблокам и ягодам, стабильные урожаи картофеля, овощей открытого грунта, сахарной свёклы. Что касается животноводства, то Рязанская область уверенно наращивает производство молока, мяса, яиц. В 2021 году регион показал один из самых больших в России прирост в производстве молока. По итогам прошлого года впервые в истории Рязанской области производство куриных яиц превысило 1 миллиард штук. При этом в регионе есть задел на то, чтобы удержать и даже увеличить данные показатели.

– Мы видим сейчас, что по итогам 1 квартала этого года производство молока, мяса, яиц продолжают расти, – добавил министр.

Во время эфира поступил вопрос о росте зарплат в сельском хозяйстве и действующих программах привлечения специалистов в АПК. Борис Шемякин рассказал, что есть несколько государственных программ. В частности, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» граждане, проживающие и работающие в сельской местности, получают социальные выплаты. Суммы разные, но в среднем, это 2,2 млн на приобретение жилья. В настоящее время такую поддержку в регионе получают 50 семей.

Что же касается зарплат, то, по словам министра, на протяжении долгого периода зарплаты на селе существенно отставали от городских. В этом году они почти сравнялись. По итогам 2021 года, заработная плава в сельском хозяйстве составила в среднем 38 тысяч рублей. По этому году данных пока нет, но рост зарплат на сельхозпредприятиях региона продолжается.

Глава ведомства добавил, что поддержку получают и молодые специалисты, которые устраиваются на работу на сельхозпредприятия. Им дают подъемные, а также в течение трех лет сотрудники получают доплату за счет региона. Это примерно 100 тысяч рублей сразу и порядка 5,5 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, государство оплачивает 90% стоимости обучения студентам, которые получают специальности по направлениям в сельхозвузах.

Борис Шемякин также ответил на вопрос о грантовой поддержке фермеров. Он рассказал, что в регионе ежегодно реализуются мероприятия по поддержке малого бизнеса. Так, для начинающих фермеров разработана программа «Агростартап». В этом случае заявитель вкладывает 10% стоимости проекта, остальное предоставляет государство. По этой программе можно получить до 3 млн по всем направлениям, а для разведения крупного рогатого скота предусмотрен грант до 5 млн. Опытны фермерам предоставляется грант на развитие семейной фермы – до 30 млн рублей. В этом случае софинансирование государства составит 60%. Больше информации – в записи трансляции. Она доступна в официальном сообществе Рязанской области в ВК и ОК, а также в пабликах «Объясняем. Рязанская область» в ВК и ОК. Цикл прямых эфиров по актуальным темам продолжится