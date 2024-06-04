В Рязанской области стартовали «Дни финансовой грамотности населения»

В Рязанской области при участии рязанского отделения Банка России и УМВД России по Рязанской области организована профилактическая акция «Дни финансовой грамотности населения Рязанской области», направленная на повышение уровня правосознания граждан в вопросах финансовой сферы и на информирование граждан о распространенных видах дистанционного мошенничества и методах защиты от них.

Дни финансовой грамотности начались с лекции по кибербезопасности от губернатора Рязанской области Павла Малкова и управляющего рязанским отделением Банка России Сергея Кузнецова.

Мероприятия в рамках акции пройдут во всех районах Рязанской области.