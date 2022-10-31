Понедельник, 31 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области стартовал приём документов на соискание премии ЦФО в области литературы и искусства 2022 года

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Источник: сайт минкультуры Рязанской области

Министерство культуры Рязанской области объявило о приёме документов на региональный этап на соискание премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства 2022 года.

Премию присуждают деятелям искусств, работникам организаций культуры, коллективам организаций, работающим в субъектах РФ ЦФО, а также творческим работникам.

Соискатели премии отбираются по трём номинациям:

«За просветительскую деятельность в сфере культуры»;

«За создание проектов и произведений литературы и искусства»;

«За создание проектов и произведений детско-юношеской и семейной направленности в области литературы и искусства».

Документы от соискателей принимает минкульт Рязанской области по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 22, каб. 10 на бумажном носителе и в форматах Microsoft Word и Microsoft PowerPoint на электронном носителе до 15 ноября 2022 года.

На сайте регионального министерства культуры приводятся требования к оформлению представлений на соискателей.

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