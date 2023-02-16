В Рязанской области средства маткапитала можно направить на платное образование в техникумах и вузах

В Рязанской области расширены возможности использования средств материнского капитала. Теперь их можно направить на платные образовательные услуги по программам среднего профессионального и высшего образования. Об этом сообщает региональное министерство труда.

Изменения в правила предоставления регионального семейного капитала при рождении третьего или последующих детей внесены с 1 января 2023 года. Такая поддержка предоставляется независимо от среднедушевого дохода семьи. Размер регионального материнского (семейного) капитала в этом году проиндексирован и составляет в Рязанской области 82 197,50 рублей.

Сейчас маткапитал можно направить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также этими средствами можно компенсировать затраты на ремонт жилых помещений в Рязанской области (даже когда жильё не находится в собственности). По-прежнему средства маткапитала можно направить на приобретение или строительство жилья, обеспечение инженерными коммуникациями жилых домов, на оплату медицинских услуг детям.

По вопросам получения мер соцподдержки нужно обратиться в МФЦ или подать заявление в электронном виде через портал Госуслуги. Более подробную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8(800)600-0000.