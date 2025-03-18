В Рязанской области создают систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

В региональном парламенте в понедельник, 17 марта, состоялось заседание Совета при председателе областной Думы по вопросам социальной защиты и поддержки граждан, на котором обсудили ход реализации в Рязанской области пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (СДУ). В мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента, представители министерства труда и социальной защиты населения, министерства здравоохранения, автономных некоммерческих организаций и государственных центров социального обслуживания.

Открывая заседание, глава регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что создание системы долговременного ухода – одно из ключевых направлений социальной политики.

– Особенную значимость оно приобретает на фоне всеобщей тенденции старения народонаселения, – подчеркнул Аркадий Фомин. – В декабре прошлого года опыт Рязанской области был представлен в Совете Федерации ФС РФ и получил положительную оценку. В рамках СДУ качественное социальное обслуживание сегодня получают более 4,5 тысяч рязанцев. Исходя из наших возможностей, мы стремимся к увеличению охвата помощи людям старшего поколения и инвалидам.

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Тараканов сообщил, в настоящее время проектом охвачено 26% нуждающихся. Это, прежде всего, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, одинокие граждане. Целевые показатели – довести охват к 2030 году до 30%. Министр напомнил, что проект стартовал в 2018 году. За это время удалось выстроить конструктивное взаимодействие между органами социальной защиты и здравоохранения, наладить обучение помощников по уходу на базе медуниверситета. В числе первых результатов проекта Денис Тараканов выделил снижение нагрузки на медучреждения: сократилось количество необоснованных вызовов скорой медицинской помощи, участковых врачей и госпитализаций. Было отмечено, что оказываемая помощь для получателей услуг является полностью бесплатной.

Реклама

О своей работе рассказали руководители центров социального обслуживания населения. Алексей Кованов – директор АНО по предоставлению социальных услуг «Забота и милосердие» – предложил рассмотреть возможность проведения конкурсного отбора на оказание социальных услуг среди поставщиков, которые уже зарекомендовали себя, не ежегодно, как в настоящее время, а раз в три года. Директор федерального Благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, принявшая участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи, обратила внимание на необходимость улучшения межведомственного взаимодействия на муниципальном уровне. В ходе обсуждения также поднимались вопросы об эффективности льгот, предоставляемых некоммерческим организациям, повышении заработной платы помощникам по уходу, совершенствовании программы родственного ухода.