Суббота, 24 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области сотрудники Следственного управления СКР стали донорами для участников СВО

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Сотрудники Следственного управления СКР по Рязанской области сдали донорскую кровь в рамках гуманитарной акции «Братья по крови» в поддержку участников специальной военной операции.

Руководитель СУ Владимир Никешкин и его заместитель Дмитрий Маликов стали донорами одними из первых. Следователи будут участвовать в гуманитарной акции в течение недели. Офицеры будут сдавать кровь в Рязанской областной станции переливания крови.

Многие сотрудники следственного управления уже не впервые становятся донорами, а участвуют во Всероссийской акции добровольного донорства регулярно.

«Быть донором – это честь. Сотрудники следственного управления надеются, что сданная кровь поможет нашим военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО и проходящим лечение в медицинских учреждениях», – отмечается на сайте СУ СКР по Рязанской области.

В Рязанской области сотрудники Следственного управления СКР стали донорами для участников СВО
В Рязанской области сотрудники Следственного управления СКР стали донорами для участников СВО
В Рязанской области сотрудники Следственного управления СКР стали донорами для участников СВО
В Рязанской области сотрудники Следственного управления СКР стали донорами для участников СВО
В Рязанской области сотрудники Следственного управления СКР стали донорами для участников СВО
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