В Рязанской области состоялся прямой эфир по вопросам предоставления пособия на детей от 8 до 16 лет

В рамках проекта Объясняем.РФ в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» прошёл прямой эфир, посвященный вопросам предоставления нового пособия семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Его провела блогер Анна Воронкова, спикерами выступили управляющий ОПФР по Рязанской области Юрий Карпов и его заместитель Ирина Шитова.

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Напомним, указом президента с 1 апреля 2022 года устанавливается ежемесячная выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет для нуждающихся в социальной поддержке семей. Назначать и выплачивать ее будет Пенсионный фонд РФ.

«По сути, это пособие не совсем новое. Потому что с 1 июля 2021 года мы выплачиваем это пособие детям, которых растят одинокие родители. Уже было назначено более 30 тысяч таких выплат. С 1 апреля категорию получателей этого пособия расширили. Данную меру поддержки ввели для семей с невысокими доходами, т.е. тех, где среднедушевой доход на члена семьи ниже прожиточного минимума. На территории Рязанской области более 90 тысяч детей этой категории. Предполагаем, что обратятся за пособием порядка 80% от этого количества», – пояснил Юрий Карпов.

Подать заявление на получение пособия можно будет с 1 мая, при этом назначат его с 1 апреля, т.е. в мае семьи с низким доходом получат эту выплату в двойном размере – за май и за апрель.

По словам Ирины Шитовой, необязательно подавать заявление прямо 1 мая. Это можно сделать до 1 октября. В любом случае сумма будет рассчитана с 1 апреля.

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Приведем ответы на главные вопросы, которые прозвучали во время прямого эфира.

Какова сумма выплаты?

Размер выплаты будет зависеть от того, на сколько среднедушевой доход семьи меньше величины прожиточного минимума на душу населения. Он может составлять 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. В 2022 году в Рязанской области это 5667,5 рубля, 8501,25 рубля, 11335 рублей соответственно.

Каковы условия назначения выплаты?

Во-первых, все члены семьи должны иметь гражданство РФ.

Во-вторых, при назначении выплаты будет проводиться оценка нуждаемости. Она включает доход семьи и наличие недвижимого имущества (квартиры, земли, автомобиля). Доход будет учитываться за 12 месяцев, предшествующих четырем месяцам до даты подачи заявления. То есть, если подавать заявление в мае 2022 года, то в расчет будут браться месяцы с января по декабрь 2021 года включительно.

К примеру, если у семьи имеется в собственности одна квартира, один дом, земельный участок, и доход, который на каждого члена семьи меньше, чем 11 тысяч 262 рубля, семья может претендовать на назначение данного пособия. При наличии двух квартир будет уточняться состав долей. Два автомобиля – повод для отказа в предоставлении выплаты.

Как подать заявление?

Это можно сделать тремя способами:

в электронном виде на сайте «Госуслуги»;

лично посетив МФЦ;

лично посетив клиентскую службу Пенсионного фонда.

Важно правильно заполнить заявление, не допустить ошибок ни в одной букве.

Записаться на прием в отделение пенсионного фонда можно по телефону горячей линии: 8-800-600-07-44. Доступна и онлайн-запись на сайте pfr.gov.ru в разделе «Запись на прием».

Кому придется обратиться за пособием лично?

Самостоятельно предоставить сведения о доходах в органы Пенсионного фонда нужно будет гражданам, чьи документы (свидетельство о рождении, о заключении брака, о расторжении брака) были выданы за рубежом, а также работникам силовых структур и самозанятым.

Куда начисляются выплаты?

Получить пособие можно через кредитную организацию, на карту «Мир», либо через почту.

Больше информации – в записи трансляции. Она доступна в официальном сообществе Рязанской области в ВК и ОК, а также в пабликах «Объясняем. Рязанская область» в ВК и ОК.

Цикл прямых эфиров по актуальным темам продолжится.