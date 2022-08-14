7info

В Рязанской области сохраняется 4-й класс пожарной опасности

В период 15–18 августа на территории Рязанской области местами сохранится 4-й класс пожарной опасности. Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном сайтом регионального ГУ МЧС России.

Сотрудники МЧС просят рязанцев воздержаться от посещения лесов, не разводить костры. На отдыхе у водоёмов, рядом с лесами не бросать непотушенные спички, окурки. Внимательно следите за детьми, не разрешайте играть с огнём.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 112.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7