В Рязанской области собрали 70 тонн Садовой земляники

В Рязанской области аграриями ведётся сбор урожая садовой земляники, сообщает региональное министерство сельского хозяйства. На 17 июня собрано уже 70 тонн ягод.

Земляника выращена в хозяйствах Рязанского и Старожиловского районов, урожай ее быстро отправляется в торговые точки предприятий, на ярмарки выходного дня и рынки Рязани. В июле сельхозпредприятия приступят к сбору малины и смородины.

В 2023 году в агрохозяйствах региона было собрано около 200 тонн земляники, 15 тонн малины и 135 тонн смородины. В этом году площади выращивания ягодных культур планируется увеличить на 27 га.