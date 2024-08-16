В Рязанской области собрали 1,6 млн тонн зерна

Общий объем собранного зерна в регионе достиг 1 миллион 600 тысяч тонн, при этом средняя урожайность составила 40 центнеров с гектара. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Наибольшее количество зерна было собрано в хозяйствах ООО «Пламя» из Кораблинского района – 49,7 тыс. тонн, ООО «Лаг-Сервис» – 43,5 тыс. тонн и ОАО «Аграрий Ранова» из Рязанского района – 32 тыс. тонн. В общей сложности восемнадцать агрокомплексов области собрали по 20 тыс. тонн зерна, в 45 сельхозпредприятиях удалось получить более 10 тыс. тонн.

Наивысший показатель урожайности, равный 71 центнеру с гектара, зафиксирован у СПК «Полянская птицефабрика».

Более 60 центнеров с гектара также удалось получить в трех других хозяйствах региона: ООО «Победа» и ООО «Надежда» с Александро-Невского района, а также в фермерском хозяйстве Рамизова Б.Ш. из Милoславского района.