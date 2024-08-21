В Рязанской области собираются строить ледовые арены и поле с подогревом

В Рязанской области важно создавать эффективную систему спортивной подготовки детей. Об этом на заседании правительства 20 августа заявил губернатор Павел Малков.

На заседании был рассмотрен вопрос развития игровых командных видов спорта в Рязанской области. Министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов доложил о деятельности и поддержке профессиональных спортивных клубов: ФК «Рязань», ХК «Рязань-ВДВ», волейбольного клуба «Рязань-РГУ» и баскетбольного клуба «Рязань».

Речь шла о реализации программ развития различных видов спорта, вовлечении в спорт детей и молодежи, их обучении, а также укреплении материально-технической базы спортшкол и в целом спортивной инфраструктуры региона.

Работа ведется, в том числе, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». В настоящее время в отделениях спортивных школ по игровым видам спорта занимается более 7 тысяч детей.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что важнейшей задачей в развитии игровых командных видов спорта является выстраивание качественной системы спортивной подготовки детей.

«Приоритетная задача — создание условий для развития юных спортсменов, для их тренировок, то есть полноценной системы подготовки по основным видам спорта. Необходимо также продолжать развивать инфраструктуру, качественную спортивную медицину, — сказал Павел Малков. — Когда мы сами сможем сформировать в регионе с самого низа профессиональную команду, выявить и подготовить талантливого ребенка, обеспечить все необходимые условия для его роста, тогда это будет настоящий результат. Поэтому сейчас делаем упор на работу с детьми и спортивную медицину».

Губернатор добавил, что по его приглашению в регион уже в сентябре приедет один из ведущих специалистов для проработки вопросов, связанных с выстраиванием системы подготовки спортсменов в регионе.

Глава региона обратил внимание на дальнейшее укрепление инфраструктуры. Планируется строительство еще ряда крупных объектов, среди которых новые ледовые арены, обогреваемое футбольное поле и другие. Также будет продолжена поддержка профессиональных спортивных команд.