В Рязанской области собирают средства на благоустройство Аллеи памяти бойцам СВО

В Рязанской области объявлен сбор средств на благоустройство Аллеи памяти воинам, погибших в специальной военной операции.

На Богородском кладбище в этом году установят две стелы в виде фигур ангелов, а также проведут благоустройство и высадят зелёные насаждения.

Основную часть средств выделят из бюджета региона в рамках госпрограммы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества».

Сумма одного из пяти инициативных платежей – 187 500 рублей, что составляет 5% от стоимости проекта.

Средства собирает Областной Совет ветеранов, реквизиты для платежей публикуют «Рязанские ведомости».