В Рязанской области снизился спрос на программистов

13 сентября в России отмечают День программиста. Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, что в этом году высокий спрос на программистов и разработчиков сохранился, но он уже не растет такими темпами, как год назад. А предлагаемые зарплаты для программистов и вовсе начали снижаться.

С января по сентябрь число вакансий для программистов и разработчиков в целом по стране увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Любопытно, что эта динамика значительно ниже, чем была в 2021 году, когда число предложений о работе для соискателей этой специализации увеличилось на +58% относительно предыдущего, 2020 года.

В Рязанской области число вакансий для программистов снизилось на 4,6% относительно прошлого года.

Предлагаемая зарплата в вакансиях программистов превышает среднюю по стране в 2,5 раза: 123,1 тысячи рублей против 53,9 тысячи. Наиболее высокую зарплату им предлагают в Москве (161,3 тысячи), Санкт-Петербурге (137,1 тысячи) и в Новосибирской области (116,5 тысячи).

Однако, в этом году средние зарплаты, которые российские работодатели готовы платить разработчикам, снизились на 5% (с 129,7 тысяч рублей в 2021 году). В Рязанской области средние зарплатные предложения снизились незначительно, менее 0,1% (со 84,6 тыс.руб. до 83,9 тыс.руб.).

При этом, по данным ранее проведенного опроса службы исследований hh.ru, ИТ-специалисты чаще других говорят о том, что работа помогает им развиваться (так ответили 27% из них), еще 22% считает, что их работа делает жизнь людей лучше.

Наталья Данина, главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru:

Если спрос на программистов медленно, но все-таки растет, то в целом в ИТ-сфере количество вакансий за последнее время сократилось. Впервые это произошло в марте 2022 (-18% к февралю), но их число все еще оставалось выше, чем год назад (+5% к марту 2021). Именно в начале весны ИТ-отрасль столкнулась сразу с несколькими внешними вызовами, которые отразились на найме сотрудников:

Волна релокации ИТ-специалистов в сопредельные страны, что вынудило одномоментно сместить фокус работы HR-департаментов на удержание, а не на подбор.

Санкционное давление на отрасль — ограничения доступа к западным технологиям и поставкам «железа», что отразилось на трансформации планов по разработке и развитию. HR и IT-департаментам потребовалось время, чтобы сформулировать новые приоритеты в найме сотрудников, при этом подбор по многим вакансий по прежним планам был сразу же приостановлен или отменен.

Релокация затронула не только самих ИТ-специалистов, но и стартапы и небольшие ИТ-компании — технически их подбор был перенесен из России в другие страны и это отразилось также на географии вакансий. В первом полугодии наблюдался рост ИТ-вакансий в Армении, Грузии, Казахстане и других странах Средней Азии. В обычной ситуации все эти вакансии были бы размещены в России.

При этом, стабильное число ИТ-вакансий с мая по август говорит о прохождении эффекта первого шока, о выравнивании ситуации с наймом и планами по развитию.