В Рязанской области снизилось число преступлений с применением оружия

17 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. На совещании обсудили вопросы общественной безопасности и предотвращения правонарушений.

В области правоохранительными органами ведётся большая работа по этим направлениям, за год достигнуты определённые результаты. Количество преступлений, совершённых с применением оружия, сократилось на 47%. С применением огнестрельного оружия – на 72%.

В дальнейшем надо также стремиться к снижению числа правонарушений. Каждое подобное происшествие вызывает широкий общественный резонанс, порождает у людей чувство неуверенности и беспокойства за жизнь своих близких, – сказал губернатор.

Любимов обратил внимание на профилактическую работу по сдаче населением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. Также необходимо повышать. На компенсационные выплаты гражданам из областного бюджета ежегодно выделяется по 200 тыс. рублей. В этом году за компенсацией обратились 8 человек, вознаграждение составило около 25 тысяч.

Также речь зашла о проведении профилактической работы в исправительных учреждениях.

В регионе уже имеется положительная практика проведения консультаций осужденных в колониях. Их информируют о мерах социальной поддержки, заблаговременно решаются вопросы восстановления родственных связей, обеспечения жильем, последующего трудоустройства. Надо обязательно продолжать это делать.

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