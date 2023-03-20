В Рязанской области скончался участник Великой Отечественной войны Василий Макаров

18 марта в Милославском районе ушёл из жизни участник ВОВ Василий Тимофеевич Макаров. Ему было 96 лет.

Василий Тимофеевич родился в 1926 году в деревне Большой Студенец Сасовского района в крестьянской семье. В 1943 году, после окончания 10 классов, его призвали в армию, направили на учёбу в центральную школу инструкторов снайперского дела в Москву. Позже его зачислили в 39-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 112-й гвардейский полк восьмой гвардейской армии под командованием В.И. Чуйкова во взвод полковой разведки.

Василий Макаров начал свой боевой путь в Белоруссии, потом воевал в Польше, был участником боёв за освобождение Варшавы. За проявленное мужество и героизм был награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны и многими медалями.

После демобилизации в 1946 году он вернулся в своё село. В 50-х годах прошёл обучение в высшей партийной школе и был направлен на работу в Милославский район. Василий Макаров внёс большой вклад в развитие сельского хозяйства района.

«Василий Тимофеевич навсегда останется для всех нас примером чести, стойкости, самоотверженности, верности долгу и любви к Родине. Он сам и его подвиги никогда не будут забыты!» – говорится в публикации ВКонтакте.