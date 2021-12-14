В Рязанской области скончалось 20 пациентов с коронавирусом

Во вторник, 14 декабря, в Рязанской области выявлено 212 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 20. Пациентов, справившихся с болезнью, — 178, сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2241 человек, общее число случаев заражения — 58 570.

Темп прироста за сутки составил 0.36%. Показатель заболеваемости в регионе — 5222.6 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6859.2 на 100 тысяч населения.

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В России за сутки выявили 28 343 случая заражения (всего 10 074 797), умерло пациентов — 1145 (всего 291 749).