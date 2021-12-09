В Рязанской области скончалось 20 пациентов с коронавирусом

В четверг, 9 декабря, в Рязанской области выявлено 218 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 20. Пациентов, справившихся с болезнью, — 489. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2144 человека, общее число случаев заражения — 57 499.

Темп прироста за сутки составил 0.38%. Показатель заболеваемости в регионе — 5127.1 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6757.7 на 100 тысяч населения.

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В России за сутки выявили 30 209 случаев заражения (всего 9 925 806), умерло пациентов — 1181 (всего 286 004).