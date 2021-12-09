-1 C
Рязань
Четверг, 9 декабря, 2021
spot_img
На главнуюКоронавирус

В Рязанской области скончалось 20 пациентов с коронавирусом

Александр Ильин

В четверг, 9 декабря, в Рязанской области выявлено 218 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 20. Пациентов, справившихся с болезнью, — 489. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2144 человека, общее число случаев заражения — 57 499.

Темп прироста за сутки составил 0.38%. Показатель заболеваемости в регионе — 5127.1 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6757.7 на 100 тысяч населения.

Реклама

В России за сутки выявили 30 209 случаев заражения (всего 9 925 806), умерло пациентов — 1181 (всего 286 004).

В Рязанской области скончалось 20 пациентов с коронавирусом

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,848ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img