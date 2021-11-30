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Вторник, 30 ноября, 2021
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В Рязанской области скончалась 97-летняя участница Великой Отечественной войны Александра Морозова

Александр Ильин
ИД «Пресса»

В Путятинском районе Рязанской области 29 ноября на 98-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны, ветеран труда Александра Фёдоровна Морозова, сообщает ИД «Пресса». 

Александра Фёдоровна родилась 26 декабря 1923 года в селе Летники. В начале войны её отправили на трудовой фронт, копать окопы и строить дорогу Москва–Куйбышев. Когда девушке исполнилось 18 лет, военкомат направил её учиться на водителя. 

Всю Великую Отечественную Александра Фёдоровна перевозила грузы и раненых на «Студебекере». День Победы она встретила недалеко от Берлина. Летом уже вернулась домой. 

После войны Александра Морозова работала в колхозе, вышла замуж. Она была матерью пятерых детей, бабушкой восьми внуков и прабабушкой девяти правнуков.

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