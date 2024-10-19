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В Рязанской области сгорели баня, зерносушилка и сарай

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Алексей Самохин

За сутки пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области ликвидировано 4 пожара, сообщает 19 октября пресс-служба ведомства.

Зарегистрировано 3 техногенных пожара:

в Шиловский районе в результате пожар огнем уничтожена баня в с. Занино-Починки. В тушении участвовало 6 человек, 2 единицы техники.

в с. Захарово огонь уничтожил хозяйственную постройку, в тушении участвовало 5 человек, 2 единицы техники.

в с. Подьвязье Рязанского района пожарные потушили зерносушилку, в тушении участвовало 11 человек, 3 единицы техники и ДПД.

По предварительной информации пожар в бане произошел из-за неисправности дымохода.

Ещё один раз пожарные тушили мусор.

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