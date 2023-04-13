spot_img
Четверг, 13 апреля, 2023
7info

В Рязанской области с помощью системы «Паутина» выявили водителей-должников

На главнуюНовости Рязани

В среду, 12 апреля, сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами проводили в Рязани и области комплекс мероприятий по выявлению водителей-должников. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В работе использовалась система «Паутина», фиксирующая все автомобили, проезжающие через определённый участок. Она выделяет из транспортного потока те машины, собственники которых, либо сами эти автомобили находятся в розыске.

Вчера правоохранители остановили три транспортных средства, водители которых имели долг в общей сложности на 292 тысячи рублей. Также в ходе рейда выявлено 7 фактов управления транспортным средством с прекращенной регистрацией, а также один факт повторного управления транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке.

Нарушителей привлекли к ответственности.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации