В Рязанской области с декабря 2023 года продукты подорожали на 4,4%

В Рязанской области с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года цены на продукты выросли на 3,5–4,4%. Об этом сообщается в тг-канале «Региональная политика».

Отмечается, что в среднем по стране цены выросли на 4,5%. Наиболее ощутимо товары подорожали в Республике Алтай (на 7,5%), на Камчатке (на 7,3%), Москве и в Подмосковье (на 6.9% и на 6.8%), в Ярославской области (на 6,9%). Сберечь себя от инфляции смогли удаленные регионы, где цены, предполагается, были поставлены под более строгий контроль. Лучше всех выглядели Ненецкий АО с 2,9%, Чукотка с 3% и Ямало-Ненецкий АО с 3,3%.

Отмечается, что различия в продовольственной инфляции между регионами не связаны с их богатством или бедностью, а, скорее, с политикой властей и бизнеса, условиями поставок товаров и решениями по тарифам на услуги.