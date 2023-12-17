В Рязанской области реализуется проект «Навигаторы детства» нацпроекта «Образование»

Министерство образования Рязанской области сообщило о реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства» нацпроекта «Образование».

Регион присоединился к участию с 1 сентября этого года. В настоящее он реализуется в 113 школах и 26 техникумах и колледжах Рязанской области.

— 2023 год — Год педагога и наставника, — рассказал министр образования региона Ольга Щетинкина. — Он подчеркивает важность роли преподавателя в формировании личности человека. Советник директора по воспитанию, взаимодействуя с детским, педагогическим и родительским активом, способствует объединению всех участников образовательного процесса. Он позволяет создать такие условия, в которых молодежь сможет максимально раскрыться, вовлекает в социально позитивную деятельность».

О реализации проекта «Навигаторы детства» в Рязанской области рассказала его региональный координатор Наталия Лубнина. По ее словам, в настоящее время для поддержки советников по воспитанию при школах и ссузах созданы Центры детских инициатив и Штабы воспитательной работы. Они направлены на раскрытие потенциала подростков и молодежи.

Например, в конце ноября при участии советников на базе Центра поддержки одаренных детей «Гелиос» школьники из разных районов области вместе с педагогами прошли курс по развитию социальной активности.